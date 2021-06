Een Amerikaanse vrouw is deze week herenigd met een portemonnee die zij 46 jaar geleden als twintiger had verloren in een bioscoop. Vermoedelijk heeft de portefeuille al die tijd in een kruipruimte gelegen.

Wil je meer van deze verhalen lezen? Volgen Ontvang meldingen bij nieuwe opmerkelijke verhalen

Ook zijn foto's van haar inmiddels overleden moeder, overige familieleden en toenmalige klasgenoten teruggevonden, evenals haar verlopen rijbewijs en een concertkaartje. Een cheque voor 200 dollar ontbrak. "Ik ben geschokt. Het is fantastisch", aldus Colleen Distin.

Toen de Amerikaanse in 1975 erachter kwam dat zij haar portemonnee had verloren, belde zij meermaals met de bioscoop met de vraag of iemand haar portemonnee had gevonden. Die pogingen bleken vruchteloos.

Momenteel wordt het theater gerenoveerd. Tijdens de werkzaamheden onderzocht een werknemer de kruipruimtes, waar de portemonnee tussen allerlei rotzooi werd gevonden. Het theater besloot op sociale media eigenares Distin op te sporen, vanwege de "coole, authentieke foto's" die men aantrof.

Distin is vol lof over de inspanningen van het theater. "Er heerst zoveel negativiteit deze dagen. Deze daden kunnen mensen écht raken."