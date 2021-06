Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Meer goed nieuws krijgen? Volgen Ontvang meldingen bij nieuw Goed nieuws-overzicht

Eerste landelijke zomerse dag van het jaar is een feit

De eerste landelijke zomerse dag van het jaar was dinsdag een feit: rond 15.50 uur werd in De Bilt een temperatuur van 25,2 graden gemeten. Volgens Weerplaza beleeft Nederland daarmee de eerste landelijke zomerse dag in 253 dagen.

NASA gaat voor het eerst in decennia weer missies naar Venus uitvoeren

De NASA gaat tussen 2028 en 2030 voor het eerst in tientallen jaren wetenschappelijke missies naar Venus sturen. Het doel van de twee missies, DAVINCI+ en VERITAS, is het bestuderen van de atmosfeer en geologische geschiedenis van de dichtstbijzijnde planeet, heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie woensdag bekendgemaakt.

Vrouw in VS jaagt beer van tuinmuur en redt honden

Een vrouw in de Amerikaanse staat Californië duwde een beer van haar schutting om haar honden te beschermen. Een beveiligingscamera filmde het voorval maandag, toen veel Amerikanen vrij waren vanwege Memorial Day.

40 Vrouw in VS jaagt beer van tuinmuur en redt honden

Meer dan de helft van de bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus

Door de vaccinatie tegen COVID-19 hebben steeds meer Nederlanders antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed. Zo'n 54 procent van alle bloeddonoren bezit antistoffen die het virus bij een besmetting kunnen uitschakelen, bleek dinsdag uit cijfers van bloedbank Sanquin.

IJsbreker redt vermiste hond van ijsplaat in Rusland

De bemanning van een ijsbreker heeft vorige maand een hond gered in de Russische regio Jamalië. Het dier was al een week spoorloos toen het gepot werd bij een opslagplaats voor olie.

57 IJsbreker redt vermiste hond van ijsplaat in Rusland

Arriva wil nachttreinen vanuit Groningen en Maastricht naar de Randstad

Arriva, de grootste concurrent van NS op het spoor, wil vanuit Maastricht en Groningen nachttreinen laten rijden naar de Randstad, met als belangrijkste bestemming luchthaven Schiphol. Arriva wil zo ingaan tegen de monopoliepositie van NS op het hoofdrailnet, zei topman Anne Hettinga donderdag tegen NRC.

In 3,5 uur naar New York: supersonisch vliegen komt weer terug

Sneller dan het geluid richting New York vliegen. Als het aan luchtvaartmaatschappij United Airlines ligt, wordt dat weer mogelijk. Het bedrijf heeft een deal gesloten met Boom Supersonic voor de levering van vijftien vliegtuigen die zo'n 2.000 kilometer per uur kunnen vliegen.