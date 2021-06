Een replica van de Ark van Noach die door de Britse autoriteiten als onzeewaardig wordt beschouwd is in de haven van Ipswich aan de ketting gelegd, meldt de BBC. Het gevaarte is in bezit van de Nederlandse televisieproducent, poppenspeler en ondernemer Aad Peters.

De 70 meter lange ark, die dienst doet als een drijvend museum, ligt sinds 2019 in de haven van de Engelse stad. Een regionale krant kreeg van de Britse kustwacht te horen dat het schip niet uit de haven mag vertrekken vanwege "gebreken".

Peters kocht de ark in 2010 voor zo'n 3 miljoen euro en wil dat mensen van allerlei achtergronden er over de Bijbelverhalen leren. Aan boord zijn sculpturen die allerlei passages uit het Oude Testament uitbeelden waaronder het verhaal van Adam en Eva, het verhaal van de broers Abel en Kaïn en de geboorte van Jezus.

"Het schip, de Ark van Noach, zal aan de ketting blijven liggen totdat alle gebreken zijn verholpen en een controleur van de kustwacht door de eigenaar is uitgenodigd om te checken dat alles is verbeterd", aldus een woordvoerder van de kustwacht. Die wilde niet ingaan op de vraag welke gebreken er specifiek zijn geconstateerd.

De BBC heeft tot dusver nog geen commentaar gekregen van Peters.