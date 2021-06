Een vier- en een negenjarig meisje hebben in de Amerikaanse staat Utah de auto van hun ouders gestolen om naar eigen zeggen met dolfijnen te gaan zwemmen in de buurstaat Californië. Hun dollemansrit eindigde toen zij op een kleine vrachtwagen botsten.

Doordat beide kinderen een veiligheidsgordel droegen, raakte niemand gewond, schrijft The Guardian.

De meisjes zouden het ouderlijk huis hebben verlaten via de kelder, waarna de negenjarige plaatsnam achter het stuur. Zij reed ruim 16 kilometer op een snelweg voordat het ongeluk plaatsvond.

De vrachtwagenchauffeur volgde de meisjes, omdat hij kort daarvoor hun auto had zien botsen tegen een ander voertuig. De man vermoedde dat de bestuurder niet in orde was en had de politie al ingelicht. Het is niet duidelijk hoe snel het meisje reed.

Hun ouders zouden geschokt hebben gereageerd toen zij erachter kwamen dat hun kinderen ontbraken. Vermoedelijk hebben zij onbewust de meisjes op het idee gebracht om zelfstandig naar Californië te rijden: recentelijk zouden de ouders hebben voorgesteld om een reis naar de staat te plannen.