De politie is zaterdagmiddag massaal uitgerukt nadat een melding was binnengekomen dat op het raam van een auto op de A6 het briefje 'help, ik ben ontvoerd' was gesignaleerd. Een automobilist had de politie gewaarschuwd nadat hij kinderen op de achterbank van de auto had zien zitten.

De melder bleef de auto op de A6 volgen totdat diverse agenten het voertuig staande konden houden. Bij deze ingreep waren verschillende politie-eenheden betrokken. In de auto bleken een vader en moeder met hun twee dochters te zitten.

De agenten kwamen er al snel achter dat er geen sprake was van een ontvoering. De oudste dochter bleek niet mee te willen naar de meubelboulevard en probeerde hier met een 'ontvoering' onderuit te komen. Na een 'goed gesprek' met agenten kon het gezin zijn weg vervolgen.

Het is niet bekend of het gezin na het incident alsnog naar de meubelboulevard is gegaan.