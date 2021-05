Een Argentijnse nieuwslezeres heeft donderdagavond abusievelijk gemeld dat de wereldberoemde toneelschrijver William Shakespeare - die in het jaar 1616 kwam te overlijden - deze week is overleden aan een beroerte. Het bleek niet geheel verrassend om een naamgenoot te gaan.

De dood van de 81-jarige William 'Bill' Shakespeare uit het Engelse Warwickshire kwam in het Britse nieuws omdat hij in december vorig jaar de tweede persoon ter wereld was die het Pfizer-vaccin toegediend kreeg. Vermoedelijk heeft zijn naam de Argentijnen op het verkeerde been gezet.

Het leidde ertoe dat presentatrice Noelia Novillo de 81-jarige Brit roemde om 'zijn' werken, zoals Macbeth, Hamlet, Romeo and Juliet, Othello en King Lear.

"Het heeft ons allen met stomheid geslagen, gezien de grootsheid van deze man", aldus de nieuwslezeres op nationale televisie. "Hij is een van de belangrijkste schrijvers in de Engelse taal en voor mij de meester", vervolgde Novillo haar lofzang, terwijl er beelden van de hedendaagse Bill Shakespeare werden getoond.

De fout leidde op sociale media tot grote hilariteit. Gebruikers grapten dat er "slechts een paar jaar" tussen de twee Shakespeares zat en dat de toneelschrijver klaarblijkelijk al enige tijd op zijn volgende meesterwerk zat te wachten.