Superbloedmaan te zien boven landen rond Stille Oceaan

In landen rond de Stille Oceaan was woensdag een superbloedmaan te zien. Er vond een gedeeltelijke of totale maansverduistering plaats.

Laatste seizoen La casa de papel vanaf september te zien

Het laatste seizoen van de Spaanse serie La casa de papel is vanaf september op Netflix te zien. De laatste afleveringen van de serie worden in twee delen gelanceerd: de eerste vijf afleveringen zijn vanaf 3 september op Netflix te zien en de laatste vijf afleveringen vanaf 3 december.

Verstappen wint Grand Prix van Monaco en pakt voor het eerst WK-leiding

Max Verstappen heeft zondag op dominante wijze voor het eerst de Grand Prix van Monaco gewonnen. Doordat Lewis Hamilton in de straten van Monte Carlo slechts als zevende finishte, is Verstappen bovendien voor het eerst in zijn loopbaan de leider in de WK-stand.

Kleine apen nemen na verhuizing accent van andere apensoorten over

Britse onderzoekers hebben ontdekt dat kleine apen het accent van andere apensoorten overnemen wanneer ze in hun gebied gaan leven, meldt The Guardian donderdag. Het apengedrag zou te vergelijken zijn met dat van mensen.

Van Dissel acht vierde golf onwaarschijnlijk als vaccineren blijft doorgaan

Als het vaccineren blijft doorgaan en het merendeel van de Nederlandse bevolking begin juli is gevaccineerd, dan lijkt een vierde coronagolf onwaarschijnlijk. Dat zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel vrijdag in een interview met NRC.

USB-C-kabels krijgen fors meer laadvermogen dankzij nieuwe standaard

De nieuwe standaard voor USB-C-kabels zorgt ervoor dat de kabels flink meer vermogen krijgen om apparaten op te laden. Met de huidige standaard kunnen USB-C-kabels een vermogen tot 100 watt doorgeven, maar dat wordt na de upgrade verhoogd tot maximaal 240 watt, maakt het USB Implementers Forum (USB-IF) bekend op zijn website.

Haast elke sector op 5 juni weer open, toegangstesten voor extra capaciteit

"Als de hemel niet naar beneden valt en de coronacijfers niet omhoog schieten", gaan bijna alle sectoren op zaterdag 5 juni weer volledig open. Daarmee komt een einde aan de lockdown. Met behulp van toegangstesten mogen op sommige plekken extra mensen naar binnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bioscopen.