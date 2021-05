Meerdere agenten en een agressieve winkeldief zaten woensdagavond vast in een lift in een winkelcentrum aan de Laakweg in Den Haag, meldt Regio15.

De man had volgens de politie iets gestolen uit een van de winkels en gedroeg zich bij zijn aanhouding agressief, zegt een woordvoerder tegen het AD. De agenten hadden daarom om versterking gevraagd.

Toen de agenten de verdachte wilden overbrengen naar het arrestantenbusje, kwamen ze door nog onbekende reden vast te zitten in een lift. De brandweer moest vervolgens met spoed uitrukken om de dienders en de winkeldief te bevrijden.

Omdat de verdachte onwel was geworden, moest hij eerst door ambulancemedewerkers worden nagekeken. Hij hoefde echter niet naar het ziekenhuis en is inmiddels overgebracht naar het politiebureau.