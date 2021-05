Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Het noorderlicht was in het uiterste noorden van Nederland te zien

Mensen in het uiterste noorden van het land konden in de nacht van woensdag op donderdag een glimp van het noorderlicht opvangen. Het noorderlicht is vaak lastig te zien met het blote oog, maar op sociale media gingen verschillende foto's rond waarop het groenige licht te zien is.

Zeven miljoenste prik is gezet

De zeven miljoenste prik met een vaccin tegen COVID-19 werd donderdag gezet, maakte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend. Dat betekende ook dat er in een week tijd een miljoen prikken zijn gezet: het grootste aantal prikken in een week sinds de start van de vaccinatiecampagne in januari.

Terug naar oude normaal voor gevaccineerde Amerikanen

Amerikanen die volledig zijn ingeënt tegen COVID-19 hoeven - uitzonderingen daargelaten - geen mondkapje meer te dragen en geen 1,5 meter afstand meer te bewaren tot anderen.

'Spraakzame' dinosaurus ontdekt aan de hand van in Mexico gevonden fossiel

Paleontologen hebben door de vondst van een 73 miljoen jaar oud fossiel in Noord-Mexico een nieuwe dinosaurussoort ontdekt. Het gaat om een grote herbivoor die met geluiden kon communiceren, maakt het Mexicaanse instituut voor antropologie en geschiedenis (INAH) donderdag bekend.

Langere pauze tussen twee Pfizer-prikken zorgt voor meer antistoffen

Tachtigplussers die een interval van twaalf weken tussen hun eerste en tweede dosis van het Pfizer-coronavaccin hadden, maken ruim drie keer zo veel antistoffen aan als leeftijdsgenoten bij wie de pauze drie weken duurde. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Birmingham, dat vrijdag is gepubliceerd.

Zoogdieren in nood kunnen 'ademen' via de anus, mensen misschien ook

Zoogdieren kunnen in noodgevallen zuurstof via de anus opnemen, concluderen Japanse wetenschappers in een vrijdag gepubliceerd onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Med. De resultaten bieden kansen voor een potentiële nieuwe beademingstechniek voor menselijke patiënten, aldus de onderzoekers.

Zeldzame hommelsoort teruggevonden in Limburg

In Zuid-Limburg is een boshommel aangetroffen, een zeer zeldzame hommelsoort die veertien jaar geleden voor het laatst werd gezien. Onderzoekers zien het als een bekroning op een natuurherstelproject.

Coronavaccins Pfizer en AstraZeneca lijken even effectief na eerste prik

De coronavaccins van BioNTech/Pfizer en AstraZeneca lijken even effectief te zijn na toediening van de eerste dosis. Dat blijkt uit de recentste vaccinatierapportage van het Britse ministerie van Volksgezondheid.

Vierjarige jongen in New York bestelt voor bijna 2.000 euro aan ijsjes

Een familie uit de Amerikaanse stad New York keek deze week vreemd op toen er een bestelling van bijna duizend ijsjes werd afgeleverd. Die bleken in een onbewaakt moment besteld te zijn door een jong familielid.