Malinese vrouw bevallen van negen gezonde baby's

Een Malinese vrouw is dinsdag bevallen van negen baby's, twee meer dan doktoren er van tevoren hadden vastgesteld in haar overvolle baarmoeder.

In Caribisch deel Koninkrijk is al ongeveer helft van volwassenen geprikt

In het Caribische deel van het Koninkrijk werden halverwege februari de eerste coronavaccins geleverd. Inmiddels is het vaccinatieprogramma er goed op stoom gekomen: op bijna alle eilanden is inmiddels ongeveer de helft van het totale aantal volwassenen minstens één keer gevaccineerd tegen COVID-19.

Red Sox-fan beschermt kind en vangt bal voor neus van honkballer

Honkballer Victor Reyes wist dinsdag even niet meer waar hij het zoeken moest. De speler van de Detroit Tigers dacht een bal te vangen in de wedstrijd tegen de Red Sox. Een fan van de ploeg uit Boston ving de bal echter vlak voor zijn neus met haar jas.

Herder van Joe Biden mag na training weer terug naar het Witte Huis

De Duitse herder Major van president Joe Biden is terug in het Witte Huis na een training die hij moest ondergaan vanwege twee bijtincidenten, meldt NBC.

Marsraket van SpaceX dit keer wél veilig geland na succesvolle test

Het onbemande prototype van de Marsraket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is in de nacht van woensdag op donderdag succesvol geland na een testvlucht boven de Verenigde Staten. Tot nu toe lukte het maar niet om de raket veilig te laten landen.

Blijdorp verwelkomt babyolifant op Bevrijdingsdag

Iets na middernacht is in Diergaarde Blijdorp een Aziatisch olifantje geboren. Het is de vijftiende gezonde olifant die in Rotterdam wordt geboren.

Leids museum Naturalis is Europees museum van het jaar

Naturalis in Leiden is verkozen tot Europees museum van het jaar 2021. De jury roemt het natuurmuseum, officieel Naturalis Biodiversity Center, als een zeer vindingrijk museum met prachtige tentoonstellingen.

Nederlandse sprinters schrijven atletiekhistorie met WK-goud op 4x400 meter

De Nederlandse mannen zijn zondag wereldkampioen geworden op de 4x400 meter. Het viertal was in de eindstrijd in het Poolse Chorzow vooral door een uitstekende laatste ronde van Tony van Diepen sneller dan Japan, dat zilver pakte, en de bronzen ploeg van Botswana.

Recordopbrengst windstroom door onstuimig meiweer en nieuwe turbines

De onstuimige 4 mei brengt nieuwe records in de opbrengst van windenergie. Windmolens leveren dinsdagmiddag ruim 40 procent van het Nederlandse stroomgebruik, en afgelopen nacht de helft.