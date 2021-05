Een Malinese vrouw is dinsdag bevallen van negen baby's, twee meer dan doktoren er van tevoren hadden vastgesteld in haar overvolle baarmoeder.

De zwangerschap van de 25-jarige Halima Cisse was groot nieuws in het West-Afrikaanse land. Omdat Cisse speciale zorg nodig had, is ze overgevlogen naar Marokko, waar ze is bevallen.

"De pasgeborenen (vijf meisjes en vier jongens) en de moeder maken het allemaal goed", zei de Malinese minister van Volksgezondheid, Fanta Siby, in een verklaring. Alle baby's zijn ter wereld gebracht via een keizersnede.

Negenlingen zijn uiterst zeldzaam. Vaak gaat een zwangerschap van zo veel kinderen tegelijk gepaard met medische complicaties, waardoor sommige baby's niet de volledige draagtijd overleven.