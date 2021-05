De Utrechtse politie rukte in de nacht van vrijdag op zaterdag uit voor een mogelijke poging tot inbraak in een woning. Meerdere agenten, een hondengeleider en een helikopter gingen ter plaatse. Bij aankomst bleek het te gaan om parende zwanen, meldt politie Leidsche Rijn zaterdag op Instagram.

Een bewoner van een huis in het Utrechtse Vleuten dacht een persoon in een witte jas te zien. In paniek belde de bewoner het alarmnummer.

Een andere getuige maakte echter melding van luidruchtige zwanen. Volgens die getuige knalden de dieren tijdens de paring tegen een voordeur van een woning aan.

De politie kon vaststellen dat het inderdaad ging om twee zwanen die luidruchtig de liefde bedreven. De agenten maakten voordat ze vertrokken nog wel een foto van een van de 'daders'.