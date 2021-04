Een Amsterdamse wijkagent heeft een wel heel bijzondere zaak opgelost. Een buurtbewoonster ontving het afgelopen half jaar elke zaterdag twee kranten van twintig jaar oud in haar brievenbus. Waarom dat gebeurde en wie dat deed, bleef lang onduidelijk, totdat de agent ontdekte dat een oud-bewoner uit de wijk verantwoordelijk bleek te zijn voor de ongevraagde post.

De vrouw ontving als enige van haar appartementencomplex de oude kranten. "Was het wraak na een klacht over de bezorger, een andere gerichte actie? Ze kwam er maar niet achter", aldus de wijkagent van het basisteam West Haarlemmerweg op Facebook.

Het mysterie belandde op zijn bordje, en hij besloot 's nachts eens te posten voor haar deur. Daar zag hij rond 6.00 uur een man aan komen lopen die zijn aandacht trok. Terecht, bleek later, want in de portiek duwde de man twee dikke kranten in de bus van de bewoonster.

De man ging vrijwillig met hem mee naar het politiebureau. waar hij vertelde dwangmatig iedere zaterdag terug te keren naar de buurt waar hij opgroeide. "Daar loosde hij steevast een paar van zijn thuis opgeslagen oude kranten in een lukraak gekozen brievenbus", schrijft de agent.

De oud-bewoner heeft beloofd de kranten naar een papierbak te brengen. De vrouw bij wie hij de kranten 'bezorgde' was opgelucht.