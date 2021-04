Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Vrouwen kunnen zich veilig laten vaccineren tegen COVID-19

Vrijdag adviseerde een expertpanel van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) dat vrouwen zich met een gerust hart kunnen laten vaccineren. Uit veiligheidsoverwegingen gold eerst het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen te vaccineren. Maar een studie onder 90 duizend zwangere vrouwen in de Verenigde Staten had veelbelovende resultaten, dus adviseert de FMS alle vrouwen om een prik te halen.

Succesvolle eerste testronde voor mogelijk revolutionair malariavaccin

Een malariavaccin van de Britse University of Oxford is 77 procent effectief gebleken tijdens de eerste proeven op mensen. Het vaccin kan een enorme doorbraak betekenen in de strijd tegen de ziekte die jaarlijks 400.000 dodelijke slachtoffers eist, van wie de meesten kinderen uit Sub-Sahara-Afrika.

Groepsimmuniteit in de Europese Unie is in zicht

Volgens de Europese Commissie hebben EU-lidstaten in juli genoeg coronavaccins om groepsimmuniteit te bereiken. Wanneer 70 procent van de volwassen inwoners is ingeënt, kan de epidemie volgens deskundigen uitdoven.

De dappere legerhond Leuk krijgt postuum een onderscheiding

Een Franse legerhond heeft vrijdag een dapperheidsonderscheiding gekregen van een Britse liefdadigheidsorganisatie voor dieren. De hond Leuk diende bij de commando's in Mali en redde levens door bij een operatie militanten van een terroristische groep in een hoek te drijven.

Bijzondere geboorte in Safaripark Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is begin april een bijzonder apenjong geboren. Het gaat om de enige kuifmangabeybaby ter wereld die in een dierenpark te zien is. De moeder is erg beschermend, waardoor het aapje nog niet goed te zien is. Zelfs de dierenverzorging van het safaripark weet niet of de nieuwgeborene een mannetje of vrouwtje is. Het aapje is nu ongeveer drie jaar oud.

Succesvolle helikoptervluchten op andere planeet

De Mars-helikopter Ingenuity van NASA heeft maandagmiddag (Nederlandse tijd) zijn eerste testvlucht op Mars gemaakt. De kleine helikopter steeg op naar drie meter hoogte, waar hij zo'n veertig seconden bleef hangen. Daarna landde hij weer op dezelfde plek. Het is voor het eerst dat een helikopter op een andere planeet vloog.

Slechts een paar dagen later maakte de Marshelikopter een tweede succesvolle vlucht. Op donderdag vloog het toestel langer en hoger dan tijdens de eerste test.

Recordaantal bijen geteld bij Nationale Bijentelling

Bij de vierde Nationale Bijentelling op 17 en 18 april zijn meer dan 170.000 bijen geteld. Dat is een recordaantal. Vorig jaar lag het aantal op 130.000 bijen. Meer dan negenduizend mensen deden mee aan de telling. In Nederland wordt de helft van alle 358 bijensoorten bedreigd.