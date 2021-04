Een Franse legerhond heeft vrijdag een onderscheiding voor dapperheid gekregen van een Britse liefdadigheidsorganisatie voor dieren. De hond, genaamd Leuk, diende bij de commando's in Mali en redde levens door militanten van een terreurgroep bij een operatie in een hoek te drijven.

De vijfjarige hond met de bijnaam Leuk la Chance (Lucky Leuk) kwam in een latere operatie in mei 2019 om het leven. Het stoffelijk overschot van de legerhond werd gerepatrieerd met de Franse driekleur over de kist. Daarop kreeg Leuk een erewacht, net als elke gesneuvelde menselijke soldaat in Frankrijk.

De viervoeter heeft de postume medaille voor moed gekregen van liefdadigheidsorganisatie PDSA vanwege een operatie in april 2019. Er verscholen zich toen twee militanten in bosjes, dichtbij Franse troepen. "Leuk rende recht door de vlammen terwijl de vijand het vuur opende op hem en zijn team", aldus de PDSA. "Hij viel de vijanden onophoudelijk aan, waardoor zijn eenheid hen kon uitschakelen."

Even later maakte Leuk een afleidingsmanoeuvre door een vijand aan te vallen, waardoor Franse commando's nog eens vier militanten konden uitschakelen. Terwijl hij op zoek was naar explosieven wist Leuk nog een gewapende militant te onderscheppen.

In leven dankzij Leuk

Leuks hondenbegeleider kwam via een videoverbinding in beeld tijdens de uitreiking. "Hij ging niet alleen de strijd in maar viel de vijand ook aan, meer dan vijf minuten lang", aldus Leuks begeleider. "Dankzij hem kan ik vandaag de dag spreken met u."

De Dickin-medaille van de PDSA wordt sinds de Tweede Wereldoorlog uitgereikt aan dieren die uitzonderlijke moed tonen in oorlogssituaties. De medaille werd voor het eerst uitgereikt in 1943, door PDSA-oprichter Maria Dickin. Onder meer honden, duiven, paarden en een kat hebben de onderscheiding al eens gekregen.