Een Italiaanse man die liefst vijftien jaar niet kwam opdagen bij werk maar in die periode wel ruim een half miljoen euro aan salaris opstreek, wordt vervolgd voor ambtsmisbruik en afpersing, schrijft The Guardian woensdag.

Uit Italiaans politieonderzoek - toepasselijk Part Time genoemd - blijkt dat de nu 67-jarige man in 2005 zijn toenmalige baas bedreigde en haar sommeerde om zijn afwezigheid te negeren. De vrouw ging uiteindelijk met pensioen en haar opvolger zou het nooit zijn opgevallen dat een personeelslid miste.

Er loopt tevens een onderzoek naar zes managers die zijn afwezigheid mogelijk maakten. De Italiaanse politie heeft salarisstroken en getuigenverslagen aangevoerd als bewijs in de zaak.

De man wordt in Italiaanse media omschreven als "de koning van afwezigheid", citeert The Guardian. Vermoedelijk heeft de man het nationale record van hoelang iemand afwezig kan blijven van zijn werk in handen.

In Italië komt het vaker voor dat werknemers onder hun werk proberen uit te komen. Zo zouden 35 werknemers van de lokale gemeente in San Remo zeker twee jaar niet of onvoldoende hebben gewerkt. Twee werknemers lieten zich stiekem constant inchecken door hun vrouwen, terwijl andere werknemers incheckten en vervolgens gingen kanoën, winkelen of met vrienden op stap gingen, schrijft de Britse krant.

Bij een ander incident zou een Italiaanse agent, die in hetzelfde gebouw woonde als waar het bureau gevestigd was, zich hebben ingecheckt in zijn ondergoed waarna hij direct terug naar bed ging.