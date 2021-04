Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag de balans op van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Man in Voerendaal voorkomt botsing door in rijdende vrachtwagen te stappen

Een oplettende automobilist in het Limburgse Voerendaal heeft een aanrijding van een vrachtwagen voorkomen door zelf in de cabine te klimmen en het stuur over te nemen. De vrachtauto reed bijna in op een woning nadat de chauffeur onwel was geworden.

Eerste dag zonder gemelde coronadoden in verpleeghuizen sinds september

Het lijkt erop dat vorige week donderdag (8 april) geen enkele verpleeghuisbewoner in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat zou voor het eerst sinds september vorig jaar zijn, bevestigt het RIVM na vragen van NU.nl.

Pretpark Hellendoorn één dag open: 'Achtbaan was vrijdag pas klaar'

Avonturenpark Hellendoorn heeft zaterdag voor zo'n vijftienhonderd bezoekers de deuren geopend in het kader van een proef van de overheid. Mensen die naar binnen wilden moesten daarvoor wel een negatieve coronatest kunnen overleggen.

Laatste twee containers die vrachtschip nabij Ameland verloor zijn terecht

Ook de laatste twee containers die het schip Baltic Tern vorige week ten noorden van Ameland heeft verloren, zijn inmiddels gevonden. Dat heeft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) woensdag laten weten tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Braziliaanse president belooft einde aan illegale houtkap in Amazone voor 2030

Er komt tegen 2030 een einde aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied in Brazilië, heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro donderdag in een brief beloofd aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden.

De rechts-populistische leider zei dat dit doel alleen kan worden bereikt met "aanzienlijke middelen" en dat hij hoopt dat hij kan rekenen op "alle mogelijke steun" van de internationale gemeenschap en het bedrijfsleven.

Er zouden bijna 2,5 miljard tyrannosaurus rex op aarde geleefd hebben

Over een tijdspanne van enkele miljoenen jaren leefden er naar schatting zo'n 2,5 miljard ty­ran­no­sau­rus rex op aarde, blijkt donderdag uit een studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

"Dat zijn een heleboel kaken, tanden en klauwen", aldus hoofdonderzoeker Charles Marshall, de directeur van het paleontologiemuseum van de universiteit van Californië. De tyrannosaurus rex staat bekend om zijn gigantische formaat, met enorme achterpoten en kleine voorpoten.

Pfizer gaat meer vaccins sneller leveren: 50 miljoen extra doses voor de EU

De EU krijgt al in het tweede kwartaal 50 miljoen extra doses van het coronavaccin van BioNTech en Pfizer. Dat heeft de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen woensdag bekendgemaakt.

De levering stond aanvankelijk gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar. Maar de levering wordt vervroegd om de problemen met de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson deels op te lossen.