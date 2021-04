Een dierenwelzijnsorganisatie in de Poolse stad Krakau moest deze week uitrukken nadat een vrouw een melding had gedaan van een onbekend dier dat haar vanuit een boomtop scherp in de gaten hield. Toen specialisten ter plaatse kwamen, bleek het om een croissant te gaan, schrijft BBC News donderdag.

De vrouw stelt dat meerdere omwonenden van de boom de ramen dicht hielden, uit angst voor de mogelijkheid dat het schepsel naar binnen zou vliegen.

De dierenwelzijnsorganisatie van Krakau schrijft op Facebook dat het een écht incident betreft en niemand de organisatie voor de gek probeerde te houden.

Het schepsel zat al twee tot drie dagen in de boom, zo was aan specialisten verteld. Specialisten gingen uit van een vogel of gewond dier. De beller zelf dacht aan een leguaan. Die lezing werd door de experts als onwaarschijnlijk geacht, gezien de lage temperaturen in de stad. De welzijnsorganisatie weigerde de optie uit te sluiten, omdat een eigenaar het dier mogelijk kon hebben gedumpt.

Eenmaal ter plaatse vonden de agenten echter de croissant. Vermoedelijk is het broodje naar buiten gegooid om dieren te voeden. De welzijnsorganisatie kan om het incident lachen en roept inwoners op 'gewoon' hun zorgen te blijven delen.