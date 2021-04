De maaginhoud van een doodgeschoten alligator in South Carolina in de Verenigde Staten geeft een inkijkje in de eetgewoonten van de diersoort. Een slager die zijn buik opensneed, vond onder andere vijf hondenpenningen en meerdere schildpadschilden, schrijft het lokale nieuwsstation WCSC.

De alligator liep op privéterrein en vormde volgens Ned McNeely een bedreiging, waarop de jager het beest doodschoot. Vervolgens bracht hij hem naar Kenneth Cordray's, een slager die vaker dode alligators tot consumentenvlees verwerkt. Bij wijze van uitzondering heeft de slager de maag van het beest opengesneden om te onderzoeken wat erin zat.

Hij vond behalve de hondenpenningen en schildpadschilden ook een kogelhuls en een bougie. Op een van de hondenpenningen was een telefoonnummer te lezen, wat de slager heeft gebeld. De man die opnam vertelde dat hij 24 jaar geleden zijn jachthond was kwijtgeraakt aan de oever van dezelfde rivier als deze alligator uit was gekropen. De precieze leeftijd van het beest hebben ze niet achterhaald. De alligator was 3,7 meter lang en woog meer dan 200 kilo.