Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Faraostad gevonden bij Luxor: 'Grootste ontdekking sinds graf Toetanchamon'

Archeologen hebben in Egypte een ruim drieduizend jaar oude faraostad ontdekt. De stad nabij het toeristische Luxor lag al die tijd ongezien begraven onder een dikke laag zand. Experts noemen de stad de grootste vondst sinds het graf van Toetanchamon aan het begin van de twintigste eeuw werd ontdekt.

Eerder stuurloze Eemslift Hendrika naar Noorse haven gesleept

Het bergingsteam van Boskalis heeft donderdag het eerder stuurloos geraakte Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika de haven van het Noorse Alesund in weten te slepen. Het vaartuig raakte maandag in moeilijkheden door een schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven.

De bemanning werd van boord gehaald. Het schip bleef stuurloos achter en dreef zonder werkende hoofdmotor af op de Noorse kust.

Thaise monnik gered uit ondergelopen grot

De boeddhistische monnik Manas Kemgoh is donderdag door reddingswerkers uit een grot in het noorden van Thailand gered. De monnik was gaan mediteren, toen de grot plots volliep met water. Een team van meer dan honderd mensen, onder wie een duikteam, kwam eraan te pas om hem te redden.

Nederlandse hackers winnen 200.000 dollar met ontdekking van lek in Zoom

Twee Nederlandse hackers hebben in het videobelprogramma Zoom een lek ontdekt waarmee ze de computer van Zoom-gebruikers kunnen overnemen. Zij wonnen hier woensdag de hackwedstrijd Pwn2Own én een geldprijs van 200.000 dollar (omgerekend 168.000 euro) mee, meldt de organisatie op Twitter.

Keukenhof opent deuren voor mensen met negatieve testuitslag

De Keukenhof heeft vrijdag zijn deuren geopend in het kader van een proef. Bezoekers moeten zich veertig uur voor hun bezoek laten testen op het coronavirus. Het demissionaire kabinet opende vrijdag ruim twintig locaties, die mensen konden bezoeken op vertoon van een negatieve testuitslag.

Verkoop tweedehands caravans en kampeerauto's zelden zo hoog als nu

De verkoop van gebruikte caravans en campers door de vakhandel is in de eerste maanden van dit jaar door het dak gegaan. Er werden ruim 3.100 tweedehands caravans en 3.800 kampeerauto's aan de man gebracht. Niet eerder waren dat er zo veel in deze tijd van het jaar, meldt BOVAG donderdag.

Musea, theaters en dierentuinen al deze maand toegankelijk via sneltest

Het demissionaire kabinet begint deze maand met proeven met toegangstests om bezoeken aan onder meer musea, theaters, dierentuinen en sportgelegenheden weer mogelijk te maken. Dat liet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag weten.

Ruud de Wild mag ziekenhuis na een week weer verlaten

Ruud de Wild is dinsdag na een week ontslagen uit het ziekenhuis. Zijn vriendin Olcay Gulsen meldde op Instagram dat de radio-dj na een ziekenhuisopname van een week weer naar huis komt. De Wild maakte in maart bekend al enige tijd darmkanker te hebben. Hij maakte het nieuws bekend omdat hij tijdelijk zijn radioshow niet kon presenteren.