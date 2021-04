In Sri Lanka is een rel ontstaan rondom een missverkiezing voor getrouwde vrouwen. Winnares Pushpika De Silva moest enkele minuten nadat zij tot mooiste gehuwde vrouw van het land uitgeroepen was haar kroon inleveren, omdat zij gescheiden zou zijn. De aanwezige Mrs World, Caroline Jurie, nam haar daarop direct de kroon af.

Jurie was aanwezig bij de missverkiezing omdat zij zelf ook afkomstig is uit Sri Lanka. Het topmodel plaatste de kroon bij de nummer twee van de verkiezing. Volgens Jurie was het haar verantwoordelijkheid om de juiste winnares te kronen.

De Silva heeft aangekondigd naar de rechter te stappen vanwege de gebeurtenissen. Volgens de verkozen Mrs Sri Lanka zou zij niet officieel gescheiden zijn, maar leeft zij slechts gescheiden van haar man.

Daarnaast stelt De Silva dat zij na de controversiële avond in het ziekenhuis behandeld moest worden aan haar hoofd, omdat de 'ontkroning' te ruw zou zijn verlopen. Tevens zou na de verkiezing achter de schermen een vechtpartij zijn uitgebroken.