De bestuurder van een auto is zondagavond rond 21.30 uur een woonkamer in Hoorn binnengereden. Volgens de politie bleven de bewoners ongedeerd bij het ongeval. Het huis is wel flink beschadigd.

Het ongeval gebeurde bij een woning op de kruising van de Gerard den Brabanderweg en de Maasweg. Volgens NH Nieuws verloor de bestuurder de macht over het stuur bij het nemen van een bocht.

Volgens een getuige was er op dat moment een bewoner in de woning, schrijft NH Nieuws. Hij werd "met bank en al de keuken in geslingerd". Volgens de politie zijn de betrokkenen niet gewond geraakt.

De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.