Een ruilkaart van Americanfootballspeler Tom Brady is vrijdag bij een veiling verkocht voor een recordbedrag van 2,25 miljoen dollar (ruim 1,9 miljoen euro).

Het collector's item is gekocht door een anonieme koper. De kaart werd gezien als de heilige graal onder de ruilkaarten van Brady, omdat deze door de quarterback van Tampa Bay Buccaneers gesigneerd was.

Veilingmeester Lelands zei volgens persbureau Reuters dat het een van de weinige Tom Brady-ruilkaarten is die ooit te koop zijn aangeboden.

De verkoop brak het vorige record; in maart werd een kaart van Brady bij een online veiling verkocht voor 1,32 miljoen dollar.

De 43-jarige Brady is een legende in het American football. Twee maanden geleden won hij voor de zevende keer in zijn loopbaan de Super Bowl, een van de grootste sportevenementen in de Verenigde Staten.