Een stel in Zuid-Korea heeft per ongeluk een kunstwerk ter waarde van een half miljoen dollar (omgerekend zo'n 425.000 euro) beklad, omdat de twintigers vermoedden dat passanten een bijdrage mochten leveren aan het kunstwerk.

Het tweetal werd op camera vastgelegd toen zij verf oppakten en op het doek gooiden. De verfblikken zijn onderdeel van het kunstwerk en worden meeverhuisd als het doek ergens tentoon wordt gesteld. Het winkelcentrum waarin het werk tijdelijk te zien was doet mede daarom geen aangifte tegen het stel, omdat zij ervan uitgaan dat de twintigers "echt niet wisten wat ze deden".

Het gaat om het werk Untitled van de Amerikaanse graffiti-artiest JonOne, dat hij in 2016 in Seoel creëerde. Vanwege het formaat - het doek is 2,4 meter hoog en ruim 7 meter breed - zou het kunstwerk niet zijn ingelijst. Een woordvoerder van de kunstenaar stelt dat hij geen stappen onderneemt tegen het stel, schrijft ABC News zaterdag.

Na het incident heeft het Lotte World-winkelcentrum een hek om het doek geplaatst. Ook zijn borden geplaatst waarmee winkelend publiek gevraagd wordt om het werk niet aan te raken. Tevens zou de beveiliging zijn opgeschaald.

Bekijk het kunstwerk in de onderstaande tweet.