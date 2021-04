In Egypte worden zaterdag 22 historische mummies in een grote parade vanuit Caïro vervoerd naar het iets zuidelijker gelegen Fustat. Het gaat om achttien voormalige koningen en vier koninginnen van het land.

Volgens Al Jazeera wordt er bewust een uitgebreide ceremoniële parade opgezet, om de interesse van Egyptenaren in de eigen vaderlandse geschiedenis te prikkelen. Normaliter ontvangen musea in het Noord-Afrikaanse land veel inkomsten van toeristen die de oudheden bewonderen, maar door reisbeperkingen vanwege de coronacrisis lopen de culturele instellingen veel inkomsten mis.

Autoriteiten zouden groots uitpakken met de ceremoniële parade. Zo worden meerdere wegen langs de Nijl afgesloten, terwijl de afstand die moet worden afgelegd slechts 5 kilometer bedraagt.

Tevens zijn speciale capsules ontworpen om de mummies te vervoeren. Een grote hoeveelheid stikstof zou de mummies in de capsules moeten beschermen, terwijl zij worden vervoerd op karren die eventuele schokken van de weg opvangen.

Mummies krijgen andere rol in nieuw museum

Archeoloog Zahi Hawass zegt in gesprek met Al Jazeera dat de mummies verplaatst worden naar het Civilization Museum, omdat de oudheden in het huidige Egyptische museum in Caïro 'slechts' tentoongesteld worden voor het vermaak van bezoekers. In het nieuwe onderkomen kan ook hun historie op een beschaafdere wijze worden uitgelegd, vertelt Hawass.

Het oudste lichaam dat wordt vervoerd, is dat van Seqenenre Tao, ook wel bekend als Ta'a II, schrijft Al Jazeera. Hij zou in de zestiende eeuw voor Christus hebben geleefd.