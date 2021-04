Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we wekelijks op zaterdag een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen week.

Mogelijk toch publiek bij Eurovisie Songfestival vanwege Fieldlab-test

Het Eurovisie Songfestival in mei is een van de Fieldlab-tests waarbij gekeken wordt hoe Nederland op een veilige manier evenementen kan organiseren met het oog op het coronavirus. Dat betekent dat de mogelijkheid dat er toch publiek bij is in Rotterdam, iets groter is geworden.

Per show mogen 3.500 toeschouwers aanwezig zijn. Het gaat om in totaal negen shows: twee halve finales, de finale en zes repetities. Het Eurovisie Songfestival vindt plaats van 18 tot en met 22 mei.

Eerste landelijke warme dag van het jaar gemeten

De eerste landelijke warme dag van het jaar is een feit. Dinsdag was het rond 14.50 uur 20 graden in De Bilt, meldt Weerplaza. Om van een officiële warme dag te kunnen spreken, moet op het hoofdstation in De Bilt een temperatuur van 20 graden of meer worden gemeten. De laatste keer gebeurde dat op 21 oktober.

Maandag was al sprake van de eerste lokale warme dag van het jaar. In het Limburgse Arcen liep het kwik op tot 20,1 graden. Ook in Ell en in Eindhoven werd de 20 graden aangetikt.

Australische dierentuin verwent koala's en kangoeroes met paaseieren

In de aanloop naar het paasweekend hebben de bewoners van het Australian Reptile Park wat cadeaus van hun verzorgers gekregen. De dierentuin, waar meer dan tweeduizend dieren leven, is dit weekend weer open voor bezoekers.

Oranje doet goede zaken in WK-kwalificatie met klinkende zege op Gibraltar

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de kwalificatie voor het WK van 2022. De ploeg van bondscoach Frank de Boer won dankzij een sterke tweede helft met 0-7 van dwergstaat Gibraltar en zag concurrent Turkije punten morsen tegen Letland.

Het was zaak voor Oranje om veel te scoren tegen het onmachtige Gibraltar, want bij een eventuele gelijke stand in de WK-kwalificatiepoule geeft het doelsaldo de doorslag. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor het WK in Qatar. De nummer twee moet via de play-offs een ticket voor het toernooi afdwingen.

XL-vaccinatielocatie in Breda is drie keer zo snel door betere logistiek

Bij de Bredase priklocatie hebben deskundigen uit het bedrijfsleven meegedacht over hoe je in kortere tijd zoveel mogelijk mensen kunt voorzien van een coronavaccin.

"De inrichting was vrij inefficiënt doordat de administratie en het prikken tegelijk gebeurden", zegt Paul Enders van ASML, die betrokken was bij de totstandkoming van het nieuwe logistieke proces. "Door deze processen uit elkaar te halen, kun je iedereen optimaal benutten en hoeven prikkers niet meer te wachten totdat de administratie is afgewerkt."

Het gevolg van deze scheiding en andere kleine aanpassingen is dat prikkers binnen dezelfde tijd nu drie keer zo veel vaccindoses kunnen toedienen: van twintig naar zestig per uur. De capaciteit van de priklocatie groeide zo naar drieduizend vaccinaties per dag.

Meer baby's geboren in februari

Afgelopen februari zijn er bijna 13.500 baby's geboren, maar liefst 600 meer dan in februari vorig jaar toen de maand ook nog een dag langer duurde doordat 2020 een schrikkeljaar was, meldde het CBS. Ook in de eerste weken van maart werden meer kinderen geboren dan verwacht.

Of dit te maken heeft met corona, durft het CBS niet te zeggen, en evenmin of deze stijging zal aanhouden.

De Lama's wijzigen naam in TAFKAL en gaan in 2022 weer toeren

De Lama's gaan in 2022 voor het eerst sinds 2008 weer een theatertour doen. Dat doen Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben van der Meer onder een nieuwe naam: TAFKAL, oftwel The artists formerly known as Lama's.

Behalve de naam is er verder niets veranderd, zo staat in de aankondiging. "Het is natuurlijk weer ouderwets improviseren met een goddelijke vonk. De bekende en beruchte spelletjes komen allemaal voorbij en wat nog belangrijker is: iedere avond is weer uniek."

Vastgelopen schip in Suezkanaal is helemaal losgetrokken

Het vastgelopen schip in het Suezkanaal is sinds maandag helemaal losgetrokken en het scheepvaartverkeer kan worden hervat, melden de autoriteiten van het kanaal. Het schip, de Ever Given, lag al sinds vorige week dinsdag vast en blokkeerde al het verkeer door het kanaal, dat erg belangrijk is voor de wereldhandel.

Boskalis meldt dat ongeveer 30.000 kubieke meter zand is gebaggerd om het schip helemaal los te krijgen. Verder was de hulp van elf sleepboten en twee krachtige zeesleepboten nodig. Het schip wordt nu naar een locatie buiten het kanaal gesleept voor een nadere inspectie.