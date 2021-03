Een voortvluchtig lid van de Italiaanse maffia, die verdacht wordt van het smokkelen van cocaïne naar Nederland, is door Interpol aangehouden op de Dominicaanse Republiek nadat hij was ontdekt in een kookvideo op YouTube. De 53-jarige Marc Feren Claude Biart bleek al jaren te wonen in het toeristenplaatsje Boca Chica, maakte de Italiaanse politie maandag bekend.

Biart was samen met zijn vrouw een YouTubekanaal begonnen waarin hij zijn Italiaanse kookkunsten wilde laten zien. Hij probeerde onherkenbaar te blijven door zijn gezicht te bedekken, maar kon door de Italiaanse politie worden herkend aan zijn unieke tatoeages.

Volgens een Italiaanse expatcommunity leefde Biart een rustig leven in de Caraïben en liet hij zich nauwelijks in het openbaar zien. Italiaanse aanklagers waren al sinds 2014 naar Biart op zoek.

De Italiaan maakt deel uit van de 'Ndrangheta organisatie, een van de gevaarlijkste en machtigste maffiagroepen van Italië. De organisatie is gevestigd in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië en controleert volgens kenners het grootste deel van de cocaïne die Europa binnenkomt. 'Ndrangheta staat bekend als extreem gewelddadig.

De arrestatie van Biart maakt onderdeel uit van een operatie van Interpol om leden van de maffiaorganisatie op te pakken. In een video van Calabria News is te zien hoe Biart door de politie wordt aangehouden en op het vliegtuig naar zijn thuisland wordt gezet. Daar riskeert hij een jarenlange gevangenisstraf.