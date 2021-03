Het containerschip dat dinsdag is vastgelopen in het Suezkanaal bij Egypte is inmiddels deels rechtgetrokken, maken lokale autoriteiten woensdag bekend. Zodra het 400 meter lange containerschip volledig rechtgetrokken is, kan het scheepsverkeer via de smalle waterweg hervat worden.

Getuigen zeggen dat de eerste schepen die op de vaarroute rondom het vastgelopen containerschip liggen, inmiddels weer in beweging zijn. Vertegenwoordigers verwachten dat het scheepsverkeer snel kan worden hervat, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat precies zal zijn.

Het 224.000 ton wegende containerschip ligt nu langs de zijkant van het Suezkanaal, waardoor verkeer van andere vaartuigen weer mogelijk wordt.

De vaarroute wordt al sinds dinsdagavond geblokkeerd door het vrachtschip Ever Given van rederij Evergreen. Vertegenwoordigers van de vaarroute denken dat het schip in de problemen is geraakt door een combinatie van harde wind en een zandstorm. Het schip raakte daardoor uit de koers en kwam overdwars te liggen op de waterweg.

De harde wind die het schip waarschijnlijk uit koers heeft gebracht, bemoeilijkte ook eerdere pogingen om het schip recht te trekken, zeggen de vertegenwoordigers van de vaarroute.

Het vrachtschip, dat onder de Panamese vlag vaart, was vanuit China onderweg naar de haven van Rotterdam. Daar zou het schip in eerste instantie op 31 maart aankomen.