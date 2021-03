De Rijksoverheid vergat cricket maandenlang als topsport te kwalificeren binnen de wet Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19, blijkt woensdag uit een Kamerbrief van demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Daardoor mochten mannen en vrouwen in de topcompetities van het cricket eigenlijk niet trainen of wedstrijden spelen.

"Er is een omissie opgetreden in de lijst van topsportcompetities. Per abuis is in deze lijst cricket weggevallen, terwijl hier ook mannen- en vrouwenteams actief zijn in de hoogste klassen", aldus De Jonge over de fout. "Cricket wordt derhalve aan de lijst met topsportcompetities toegevoegd."

Uit het overzicht van de wet Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 op de website van de overheid blijkt inderdaad dat cricket sinds de introductie van de wet op 1 december niet is aangemerkt als topsportcompetitie.

Die benoeming is belangrijk, omdat recreatieve sporters veel restricties werden opgelegd. Zo werden talloze sportaccommodaties gesloten, mocht men niet trainen als de anderhalvemeterregel niet kon worden nageleefd, was het trainen in groepen uitgesloten en werden wedstrijden afgelast en competities stilgelegd. Topsporters zijn uitgezonderd van deze regels.

Niet duidelijk waarom cricket niet werd aangemerkt als topsport

Bart Kroesen, competitieleider bij de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB), bevestigt dat de sport aanvankelijk wel op de lijst met topsporten stond, maar om een onduidelijke reden van die lijst is gehaald.

De fout werd enkele weken geleden pas opgemerkt, mede doordat de KNCB in de praktijk geen hinder ondervond van de administratieve fout. "Wij schoven gewoon aan bij overleggen van de sportkoepel NOS*NSF en konden onze dagelijkse taken uitvoeren." Kroesen zegt dat de KNCB de Rijksoverheid niets verwijt. "Toen de melding werd gemaakt, is snel actie ondernomen. We hebben bevestiging dat wij op de lijst terechtkomen."

De start van de topklasse op 1 mei komt ook niet in gevaar. "Wij zijn ons volop aan het voorbereiden en worden bij alle gesprekken betrokken; wij hebben niets te klagen."