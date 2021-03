Het grootste schilderij ter wereld van de Britse kunstschilder Sacha Jafri, is in Dubai geveild voor een bedrag van 62 miljoen dollar (ongeveer 52 miljoen euro), heeft de organisator van de veiling dinsdag laten weten.

The journey of humanity (De reis van de mensheid), zoals het werk heet, bestaat uit zeventig delen en is 1595,76 vierkante meter groot, de oppervlakte van bijna vier basketbalvelden.

Volgens de organisatoren van de veiling was de opbrengst van 62 miljoen dollar het dubbele van het bedrag waarop van tevoren was gerekend. De opbrengst gaat naar liefdadigheidsinstellingen die kinderen helpen.

André Abdoune, een Fransman die woonachtig is in Dubai, heeft alle zeventig delen maandag gekocht bij de veiling in het resort Atlantis The Palm. Het werk was geëxposeerd in de balzaal van het luxueuze hotel. De bedoeling was aanvankelijk dat het schilderij in delen zou worden verkocht.

"Het schilderij was heel krachtig toen ik het zag, en in mijn ogen zou het een vergissing zijn geweest om de delen van elkaar te scheiden", aldus Abdoune, eigenaar van een cryptovalutabedrijf en voormalig aandelenhandelaar.

Kunstenaar Jafri hoopte eerst 39 miljoen dollar op te halen voor gezondheidsinitiatieven, sanitair en onderwijsprojecten voor kinderen in arme delen van de wereld. Kinderen uit 140 landen leverden online een bijdrage aan het grootste schilderij.