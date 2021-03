Het Suezkanaal in Egypte wordt al uren geblokkeerd door een enorm containerschip dat schuin overdwars is komen te liggen in de smalle waterweg. Het scheepsverkeer tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee is daardoor in beide richtingen volledig stil komen te liggen. Vertegenwoordigers van de vaarroute zeggen tegen lokale media dat de blokkade zeker twee dagen zal duren.

Het containerschip raakte door motorproblemen van koers. Vervolgens kwam de ijsbreker aan de romp van het vaartuig vast te zitten in de modder.

Ondanks verscheidene pogingen is het dinsdagavond niet gelukt om het 400 meter lange schip weer recht te trekken. Het vrachtschip Ever Given van rederij Evergreen voer maandagavond het Suezkanaal op.

De Ever Given vaart onder de Panamese vlag en is vanuit China onderweg naar de haven van Rotterdam. Het schip zou op 31 maart in Nederland moeten aankomen.

Het Suezkanaal is 193 kilometer lang en minimaal 205 meter breed. De vaargeul is de kortste maritieme route tussen Europa en Azië.