Twee chimpanseeverblijven in Tsjechië zijn met elkaar in contact gebracht via videobeldiensten om het gebrek aan sociale contacten die de dieren tijdens de coronapandemie ervaren, op te vangen. Dat schrijft persbureau Reuters.

Dierenverzorger Gabriela Linhartova meldt in gesprek met Reuters dat de dieren in het begin aan de grote schermen in hun verblijf moesten wennen, maar ze naarmate de dagen vorderden met steeds meer interesse naar elkaars leven keken.

Daarnaast begonnen de dieren "menselijke trekjes" te vertonen. Zo zouden de chimpansees opvliegen bij "stressvolle" momenten en zouden zij voor het 'tv-kijken' nootjes en ander voedsel verzamelen om tijdens de sessie op te peuzelen.

De livestream is ook op de website van de Tsjechische dierentuinen te volgen. Zowel online als in het dierenverblijf is geen geluid toegevoegd.

De dierentuinen houden de chimpansees sowieso tot eind maart via videobeldiensten met elkaar in contact, waarna het initiatief geëvalueerd wordt.