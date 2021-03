Het politiekorps van de Duitse grensstreek Noordrijn-Westfalen heeft donderdag een negen jaar oude inbraakzaak opgelost door een half opgegeten worst. Het blijkt dat de dader tijdens de inbraak het niet kon laten om een hap te nemen.

De Duitse politie probeerde al eerder het DNA op de worst te vergelijken met personen die bij het korps geregistreerd staan in de database. Dat leverde geen resultaten op.

Recentelijk werd een nieuwe poging gedaan, ditmaal in de internationale databank. Het DNA bleek dat van een dertigjarige Albanees te zijn. Hij was in Frankrijk opgepakt op verdenking van een gewelddadig misdrijf, schrijft persbureau AP.

Hoewel de politie concludeert dat de man verantwoordelijk is voor de inbraak van negen jaar terug, kan hij niet meer worden vervolgd; de zaak is verjaard, waardoor Frankrijk de man hoogstwaarschijnlijk niet kan uitleveren aan Duitsland.

Het is niet duidelijk welke soort worst de man verleidde om tijdens de inbraak een hap te nemen. Volgens de Duitse politie gaat het om een 'hardere variant'.