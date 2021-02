Een chirurg in de Amerikaanse staat Californië probeerde donderdag vanuit een operatiekamer zijn rechtszaak bij te wonen, terwijl hij een patiënt opereerde. De rechter beëindigde de zitting toen hij dat in de gaten kreeg. De medische raad van Californië doet onderzoek naar het voorval.

Chirurg Scott Green moest voorkomen vanwege een verkeersovertreding. Vanwege de coronapandemie werd de zitting online afgewerkt. Op het moment dat Green in de videobelafspraak verscheen, zagen de griffier en rechter hem in zijn operatiekleding, terwijl de machines in de operatiekamer op de achtergrond duidelijk hoorbaar waren.

Green antwoordde echter bevestigend toen de enigszins verbouwereerde griffier vroeg of hij op dat moment de zitting kon volgen. Volgens de chirurg was dat mogelijk omdat "er nog een andere dokter aanwezig was die de operatie kon uitvoeren".

Rechter Gary Link achtte dat echter onverantwoordelijk. "Ik zet de zaak liever voort wanneer je niet actief betrokken bent bij de noodzakelijke hulp van een patiënt." Dat de zitting gelivestreamd werd, wat verplicht is in Californië bij rechtszaken omtrent verkeersovertredingen, gaf zowel Link als de griffier zichtbaar een ongemakkelijk gevoel.

De medische raad van Californië stelt in een verklaring onderzoek te doen naar het voorval, "omdat van dokters verwacht wordt dat zij patiënten volgens medische standaarden behandelen".