Een matroos die overboord viel van een vrachtschip in de Grote Oceaan is gered nadat hij veertien uur ronddobberde in een vrijwel hopeloze situatie. De man had zichzelf vastgeklampt aan een afgedreven reddingsboei, tot zijn eigen schip hem weer in het vizier kreeg.

De Silver Supporter was goederen aan het vervoeren vanuit de haven van de Nieuw-Zeelandse stad Tauranga en een van de meest geïsoleerde bewoonde eilanden ter wereld, Pitcairn. Het incident vond volgens BBC News plaats op zo'n 440 zeemijl ten zuiden van de eilandengroep Frans-Polynesië.

De 52-jarige man, hoofdingenieur Vidam Perevertilov, was na een dienst in de machinekamer naar buiten gegaan omdat hij zich "warm en wazig" voelde. Dat gebeurde in de nacht van 15 op 16 februari om 4.00 uur. Terwijl de man een luchtje wilde happen, viel hij in de duisternis overboord, vertelt Perevertilov in gesprek met het Nieuw-Zeelandse medium Stuff.

Mede daarom viel het collega's van Perevertilov lang niet op dat hij ontbrak. Pas zes uur later zou alarm zijn geslagen op het schip, omdat bij een peiling de hoofdingenieur miste. Daarop maakte het schip rechtsomkeert, naar de laatst bekende positie van het schip toen Perevertilov nog aan boord was. Tevens werd om hulp gevraagd van schepen die zich in de omgeving bevonden.

Matroos droeg geen reddingsvest

De Litouwer, die geen reddingsvest droeg, bleef naar eigen zeggen in de tussentijd met grote moeite boven water tot de zon opkwam. Toen zou hij "op enkele kilometers" afval op zee hebben gespot, in de vorm van een "zwarte stip". De man redeneerde dat als hij zich daaraan vast zou klampen, hij makkelijker boven water zou blijven. Het afval bleek een afgedreven reddingsboei te zijn.

"De beslissing om daarheen te zwemmen heeft mijn leven gered", aldus Perevertilov. Zijn zoon Marat vertelt in gesprek met Stuff dat zijn vader door oververmoeidheid twintig jaar ouder leek toen hij werd aangetroffen.

Mogelijk heeft Perevertilov enige tijd bewusteloos rondgedobberd. Volgens zijn zoon heeft de man geen herinnering aan het exacte moment waarop hij overboord viel.