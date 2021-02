Een wijnmaker in de streek Bordeaux heeft wijn gemengd met een stof uit cannabis. Initiatiefnemer Raphael De Pablo zegt dat hij de traditionele codes in zijn vakgebied wil doorbreken.

Het is volgens hem "een feestelijke aperitiefwijn" met "het klassieke effect van alcohol waar een ontspannend en rustgevend effect aan is toegevoegd".

Hij noemt de wijn Burdi W. en kan zich nog niet beroemen op een eigen Château Cannabis, want voor de wet is het nog slechts een gearomatiseerde drank op basis van wijn.

De hennep die bij het maken van deze wijn wordt gebruikt, groeit ook in de Gironde, het departement waar de stad Bordeaux onder valt. Door regelgeving kan de stof die voor het aperitief nodig is echter niet in Frankrijk worden onttrokken.

De hennep wordt verwerkt in Duits laboratorium

De hennep moet naar een Duits laboratorium, omdat de Franse wet de verwerking van bladeren en bloemen van de hennepplant niet toestaat. Dit verbod is overigens omstreden en het Europese Hof van Justitie heeft vorig jaar bepaald dat de stof uit de hennep die De Pablo nodig heeft (CBD), in Frankrijk ten onrechte is verboden als verdovend middel.

De Pablo houdt het recept geheim, uit vrees voor concurrentie. In de streek wemelt het van de wijnbouwers die mogelijk in de verleiding zouden komen ook effecten aan hun wijn toe te voegen. De beschikbare hoeveelheid en prijs zijn echter vooralsnog niet zo concurrerend: er zijn 10.500 flessen die elk 34 euro kosten.