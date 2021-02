Door een aardverschuiving bij de Italiaanse kust nabij Genua is maandag een deel van een begraafplaats in zee gestort. Daarbij zijn ongeveer tweehonderd doodskisten in de Ligurische zee gevallen. Niemand raakte gewond, bevestigde de brandweer dinsdag.

De aardverschuiving gebeurde maandag rond 15.00 uur in het badplaatsje Camogli. De begraafplaats in het dorp was meer dan honderd jaar oud en was gebouwd op de kliffen langs de kust.

Ook twee kapellen zijn door de aardverschuiving verwoest. De burgemeester van Camogli noemt de gebeurtenis een "onvoorstelbare catastrofe". Er zou volgens experts geen gevaar zijn voor andere gebouwen in de omgeving.

De autoriteiten proberen sinds maandag met boten de doodskisten uit het water te redden, maar dat is tot dusver in slechts tien gevallen gelukt. Of de andere doodskisten ook kunnen worden gered hangt volgens de burgemeester af van de kracht van de zee.

Werknemers van de begraafplaats waren zaterdag bezig met herstelwerkzaamheden en zagen toen de eerste scheurtjes ontstaan in de kliffen. Daarop werden de werkzaamheden stilgelegd en de begraafplaats gesloten, meldt CNN.

Het openbaar ministerie in Genua is een onderzoek begonnen. Volgens lokale autoriteiten speelden extreme regenval en hevige stormen in de laatste jaren mogelijk een rol.