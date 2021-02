Een vrouw in de Amerikaanse staat Alaska die gebruik wilde maken van een buitentoilet, heeft dat moeten bekopen met een bijtwond van een beer. Het dier gebruikte de ruimte onder het toilet vermoedelijk als hol om de winter door te komen.

Het buitentoilet staat in een bos nabij de afgelegen stad Haines. "Toen ik op de wc-bril ging zitten, voelde ik meteen iets in mijn kont bijten", vertelt de vrouw in gesprek met AP.

De vrouw sprong op en keek het toilet in, waar haar blik kruiste met die van een dier. Samen met haar broer, die op haar gegil was afgekomen, sprintte ze daarna terug naar hun verblijf.

Eenmaal binnen bleek de vrouw lichtgewond te zijn. "De wond was aan het bloeden, maar het kon erger", citeert AP haar. Het slachtoffer dacht aanvankelijk gebeten te zijn door een nerts. Deskundigen vermoeden echter dat het om een zwarte beer gaat.

De volgende ochtend bleek de beer zijn 'hol' te hebben verlaten. Het dier kwam waarschijnlijk de ruimte in door zichzelf door een luikje in de deur te wurmen. "De volgende keer kijk ik eerst het toilet in voordat ik erop ga zitten", besluit de vrouw.