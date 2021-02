Twee vrouwen in de Amerikaanse staat Florida hebben zich als bejaarden verkleed in een poging een tweede coronaprik te krijgen, zo melden Amerikaanse media vrijdag. Het tweetal meldde zich bij een vaccinatielocatie in Orange County en had zich vermomd met mutsen, handschoenen en een bril.

"Ik weet niet hoe ze er de er eerste keer mee zijn weggekomen", zei Raul Pino, een lokale gezondheidsfunctionaris.

De vrouwen zijn volgens de politie 44 en 34 jaar oud. Daardoor hebben ze volgens de regels geen voorrang: in Florida geldt die alleen voor mensen van 65 jaar of ouder, zorgmedewerkers en mensen die in een zorginstelling wonen.

Het duo viel door de mand toen ze zich moesten legitimeren. Ze hadden bij het registreren voor de vaccinatie gelogen over hun leeftijd, aldus de politie. De vrouwen hebben een waarschuwing gekregen.

Volgens Pino hebben meer mensen over hun identiteit gelogen om ingeënt te worden. "Het gebeurt waarschijnlijk meer dan we vermoeden", aldus de bestuurder.

De lokale autoriteiten hebben de beveiliging bij de betreffende vaccinatielocatie inmiddels opgeschaald. "Dit is het meest gewilde product dat op dit moment te krijgen is", verwees Pino naar de coronavaccins. "We moeten dus heel voorzichtig zijn met de fondsen en de middelen die we krijgen."