De politie in St. Louis County in de Amerikaanse staat Missouri is op zoek naar een gestolen uitvaartauto. In de wagen lag het lichaam van een overleden vrouw toen de dieven ervandoor gingen.

De chauffeur stopte volgens CNN heel kort bij een supermarktje. Hij liet de sleutel in het contact zitten en de motor bleef draaien. Toen de man weer buiten kwam, was de auto weg.

De politie heeft een signalement van het busje en foto's van de camerabeelden verspreid, in de hoop dat iemand het busje of het lichaam gezien heeft. Speciale interesse gaat uit naar een man en een vrouw die op de camerabeelden te zien waren ten tijde van de verdwijning.

William C. Harris Funeral Home, de begrafenisonderneming waarvan het busje is, wilde geen commentaar op de zaak geven.