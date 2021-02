De parlementsverkiezing in het vorstendom Liechtenstein heeft zondag een opmerkelijk resultaat opgeleverd. Het verschil tussen de van oudsher grootste partijen in het kleine Alpenland bedroeg slechts 23 stemmen.

De Patriottische Unie (VU) en de Progressieve Burgerpartij (FBP), beide overigens vergelijkbaar conservatief en al jaren even dominant, kregen zondag 35,9 procent van de kiesgerechtigden achter zich.

De VU mag zich niettemin de winnaar noemen en presenteerde Daniel Risch, voormalig minister van Infrastructuur, Economie en Sport als de nieuwe premier. Hij gaat normaal gesproken, zoals de afgelopen decennia, een nieuw coalitiekabinet vormen met de FBP.

De FBP ging de stembusstrijd in met Sabine Monauni als kandidaat-regeringsleider. Nooit eerder was een vrouw lijsttrekker in Liechtenstein.

Rond de twintigduizend kiezers bepaalden zondag welke 25 politici een zetel krijgen in de Landdag. De opkomst was 78 procent, vrijwel iedereen bracht zijn stem uit per post. De links-groene Vrije Lijst (FL) haalde 12,9 procent en bleef daarmee nieuwkomer Democraten voor Liechtenstein (DPL) een kleine 2 procentpunten voor.