Een vrouw die zonder het te weten in verwachting was, is afgelopen week van haar baby bevallen in een tandartsenpraktijk in Velp. Twee politieagenten die de vrouw op straat te hulp waren geschoten, hadden haar naar de praktijk gebracht om daar even te kunnen zitten.

De totaal onverwachte bevalling verliep zeer vlot. "Nog voordat de ambulance er was, werd de baby geboren", aldus de politie IJsselwaarden, die het verhaal deelt op Instagram.

De politie bedankt in het bericht ook een omstander die de vrouw bijstond en de agenten riep. Die waren toevallig in de buurt: ze waren aan het surveilleren in het centrum van de Gelderse plaats.

Alles gaat goed met de baby, die de naam Herman heeft gekregen. Hij is wel te vroeg geboren en ligt dus in de couveuse, zo is op de Instagram-foto gezien.