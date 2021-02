Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Tien jaar na dato weer groot scherm op Utrecht Centraal

Precies tien jaar na de verdwijning van het befaamde 'klapperbord' van Utrecht Centraal hebben NS en ProRail een megascherm met reisinformatie opgehangen in het station. Op het reusachtige scherm van 36 vierkante meter kunnen reizigers in één opslag alle informatie zien die zij nodig hebben voor hun reis.

Het oude bord werd in 2011 uit de stationshal gehaald en overgedragen aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daarna lieten veel mensen weten het iconische bord te missen. Het ratelende geluid van de bordjes die omklapten, voelde voor veel reizigers vertrouwd. Bovendien werden de kleine digitale informatieborden als gebruiksonvriendelijk ervaren. Het digitale bord ratelt echter niet.

Slachtoffers lawine gered dankzij hun blaffende honden

Twee mensen die bedolven raakten onder een lawine in Zwitserland, zijn gered doordat hun honden blaften om hulp. De dieren waarschuwden sneeuwschuivers in de buurt, die de slachtoffers uiteindelijk uit wisten te graven.

De honden, die niet onder de sneeuwmassa begraven werden, trokken met hun geblaf de aandacht van een groep sneeuwschuivers die een eind verderop in dezelfde vallei aan het werk waren, maar de lawine niet hadden opgemerkt.

Na ruim een kwartier vast te hebben gezeten onder de sneeuw, konden de wandelaars worden gered. Beide personen zijn met lichte verwondingen en lichte onderkoelingsverschijnselen met een helikopter overgevlogen naar een ziekenhuis.

Nederlandse industrie laat gestaag herstel zien

Ondanks de harde lockdowns in binnen- en buitenland lijkt het erop dat de Nederlandse industrie herstelt. De Nederlandse productie vertoonde in januari namelijk de grootste groei sinds september 2018, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) maandag.

Ook de werkgelegenheid groeit, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. "Het aantal banen nam in januari voor de derde maand op rij toe", vertelt hij.

Tuinvogeltelling trekt tijdens lockdown recordaantal deelnemers

De Nationale Tuinvogeltelling heeft tijdens de lockdown een recordaantal deelnemers getrokken. Bijna 170.000 mensen hebben dit weekend dertig minuten lang alle vogels in de tuin of op het balkon geteld.

In 2020 deden bijna 91.000 mensen mee aan de jaarlijkse telling. Volgens de organisatie bevestigt het aantal deelnemers het beeld dat vogels kijken tijdens de coronapandemie flink populairder is geworden.

De huismus is dit jaar het vaakst geteld, gevolgd door de koolmees en de pimpelmees. Daarmee blijft de top drie van vorig jaar ongewijzigd.

Eerste Nederlandse winnaar schaaktoernooi Tata Steel sinds 1985

Jorden van Foreest heeft zondag verrassend als eerste Nederlander sinds 1985 het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee gewonnen. De 21-jarige Nederlander was in een barrage te sterk voor zijn vijf jaar oudere landgenoot Anish Giri.

"De kans dat ik hier zou winnen, schatte ik vooraf één op duizend. En nu is die kinderdroom gewoon uitgekomen", jubelde Van Foreest. "Het is alleen nu bepaald niet stil in mijn hoofd. Er gaan heel veel emoties door mij heen. Ik kan nauwelijks beschrijven hoe ik me voel. Het kwam op heel veel geluk aan. Anish verdiende het ook te winnen, maar zo kan het dus gaan."

Van Foreest is de opvolger van Jan Timman, die in 1985 als laatste Nederlander het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee op zijn naam schreef.