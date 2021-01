Twee mensen die bedolven raakten onder een lawine in Zwitserland, zijn gered doordat hun honden blaften om hulp. De dieren waarschuwden sneeuwschuivers in de buurt die de personen uiteindelijk uit wisten te graven, meldt de Zwitserse luchtambulancedienst Rega zondag.

Een sneeuwlawine veegde het tweetal zaterdagmiddag van een wandelpad in de Avers-vallei in het zuidwesten van Zwitserland, nabij de Italiaanse grens.

Hun honden, die niet onder de sneeuwmassa begraven werden, trokken met hun geblaf de aandacht van een groep sneeuwschuivers die een eind verderop in dezelfde vallei aan het werk was, maar de lawine niet had opgemerkt.

Na ruim een kwartier vast te hebben gezeten onder de sneeuw, konden de wandelaars worden gered. Volgens Rega staken van één persoon de handen nog boven de sneeuw uit, maar was het andere slachtoffer volledig bedolven onder het witte goed.

Beide personen zijn met lichte verwondingen en lichte onderkoelingsverschijnselen met een helikopter overgevlogen naar een ziekenhuis. Hoeveel honden betrokken waren bij het incident of van welk ras ze waren, meldt de reddingsdienst niet.