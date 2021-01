Een boze man heeft zondagochtend de deurbel van een politiebureau in Tilburg gestolen. Dit gebeurde volgens de politie omdat de telefoon van de man eerder in beslag was genomen, nadat hij "veelvuldig en onnodig" het alarmnummer had gebeld.

De 56-jarige man uit Goirle, een gemeente ten zuiden van Tilburg, belde in de nacht van zaterdag op zondag meermaals naar het alarmnummer. Zijn telefoon werd afgepakt omdat hij bleef bellen, meldt de politie.

De man mocht zijn telefoon de volgende ochtend ophalen op het politiebureau aan de Karel Boddenweg. Volgens de politie ging dit "niet zonder slag of stoot".

"In zijn woede trapte hij meerdere malen tegen de deurbel van het politiebureau en verdween vervolgens", aldus de politie. "Toen de agenten poolshoogte namen, zagen zij enkel nog wat draadjes uit de muur van het politiebureau steken. De deurbel bleek verdwenen." Ook was een scooter omver getrapt.

Camera's hadden het incident vastgelegd en de man kon snel worden aangehouden. De arrestatie vond plaats op de Baden Powelllaan, niet ver van het politiebureau vandaan. Bij het fouilleren van de man kwam de deurbel weer tevoorschijn. De man zit vast.