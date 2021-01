De politie van de Noord-Brabantse gemeente Someren stuitte donderdagochtend in het buitengebied van de gemeente op een personenauto met beslagen ruiten. De eigenaar van de auto bleek zijn voertuig te hebben ingericht tot thuiswerkplek, om zo rustig zijn werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Thuis zou de man afgeleid worden door zijn kinderen, zo luidde zijn uitleg.

De man had een groot beeldscherm, een laptop en een houten tafel in zijn voertuig geplaatst voor een rustigere werkplek, schrijft Omroep Brabant. Hij had zijn auto in de bosjes geparkeerd.

De politie schrijft op de eigen Instagram-pagina de beslissing van de man "te begrijpen" en prijst zijn creativiteit.

Het kabinet vraagt al sinds het begin van de coronapandemie of inwoners zoveel mogelijk thuis willen werken. Sinds medio vorig jaar is die oproep geïntensiveerd, omdat veel besmettingen plaatsvonden op de werkvloer. Het is niet duidelijk welke werkzaamheden de Brabander verricht.