De jackpot van de Amerikaanse loterij Mega Millions is vrijdag gevallen op één lot van een inwoner uit de Amerikaanse staat Michigan. De geluksvogel kan daardoor de op twee na grootste prijs in de historie van het land op zijn rekening bijschrijven: ruim 1 miljard dollar (omgerekend zo'n 821 miljoen euro).

De winnaar kan ervoor kiezen om in één keer zo'n 740 miljoen dollar te accepteren, of het volledige geldbedrag in de komende dertig jaar te ontvangen. Tien andere Amerikanen ontvangen ten minste 1 miljoen dollar.

Bij Mega Millions moeten spelers zes getallen kiezen die hen mogelijk prijzen opleveren. Om de jackpot te winnen, moeten al die getallen gekozen worden door de machine. Die kans is ongeveer 1 op 302.5 miljoen, schrijft de organisatie op de eigen website. Vrijdag viel de jackpot op de getallen 4, 26, 42, 50, 60 en 24.

Het bedrag dat spelers kunnen winnen groeit bij iedere trekking. Het bedrag van de jackpot die vrijdag viel was dermate hoog, doordat in september voor het laatst iemand het maximale bedrag won. De jackpot staat bij de volgende trekking op zo'n 20 miljoen dollar. Een lot kost 2 dollar.

Slechts twee keer konden inwoners een nog groter geldbedrag verdelen. In 2016 wonnen drie spelers bijna 1,6 miljard dollar in de loterij Powerball, terwijl twee jaar later ruim 1,5 miljard dollar werd gewonnen door één persoon in de loterij Mega Millions.

Eerder deze week werd een andere Amerikaan ook in één klap multimiljonair, toen de jackpot van de Powerball-loterij op zijn lot viel. Toen werd 731 miljoen dollar uitgekeerd.