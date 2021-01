Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom maken we regelmatig een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Geen grote verspreiding van Britse variant in Lansingerland

Uit de omvangrijke testoperatie in de gemeente Lansingerland is geen grootschalige verspreiding van de Britse variant van het coronavirus gebleken, meldt GGD Rotterdam-Rijnmond vrijdag. De uitbraak heeft zich vooral rondom een basisschool geconcentreerd.

Dat de Britse mutatie binnen de gemeente niet grootschalig is verspreid, concludeert de GGD op basis van de tussentijdse analyse van bijna 27.000 bekende testuitslagen. 242 inwoners testten positief op het virus, van wie 29 met de Britse virusvariant besmet bleken te zijn.

Steeds minder Nederlanders eten vlees

Steeds minder Nederlanders zien zichzelf als vleeseter, staat in de Vegamonitor 2020 van Natuur & Milieu. Ook wil een derde van de huishoudens in 2021 minder vlees gaan eten.

"Al jaren zeggen Nederlanders minder vlees te willen eten, maar in de praktijk gaat de verandering langzaam", laat Natuur & Milieu weten. Vorig jaar was er volgens de organisatie wel een significante daling te zien. In 2019 zag 59 procent zichzelf nog als vleeseter, in 2020 was dat aandeel 55 procent.

Vooral de jongere generaties, mensen onder de veertig jaar, vinden elke dag vlees eten niet meer van deze tijd. Mensen onder de dertig eten daarnaast vaker vegetarisch vanwege het milieu en klimaat. Zij laten dan ook twee keer zo vaak weten vegetariër of veganist te zijn.

Veel animo voor jonge dichteres Amanda Gorman

Veel Nederlandse uitgeverijen hebben al interesse getoond in het uitgeven van werk van Amanda Gorman. De 22-jarige dichteres viel woensdag op met haar toespraak tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden.

Mo Literary Services, het bedrijf dat de Nederlandse vertaalrechten van Gorman bezit, laat weten dat zich donderdagochtend al meerdere serieuze kandidaten hebben gemeld.

De Amerikaanse schrijfster kreeg er binnen enkele uren vele honderdduizenden volgers op sociale media bij. Haar beide boeken kwamen direct binnen in de bestsellerlijst van Amazon. De eerste bundel van Gorman verschijnt in de loop van dit jaar en heet The Hill We Climb.

Ruim een derde minder valse eurobiljetten in omloop

Het aantal in Nederland aangetroffen valse eurobiljetten is in 2020 flink gedaald. In totaal heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vorig jaar 25.500 valse biljetten uit de roulatie gehaald, meldt de centrale bank vrijdag. Dat is 34 procent minder dan in 2019.

De daling werd in het tweede kwartaal van 2020 ingezet, gelijktijdig met de afname van het gebruik van contant geld als gevolg van de coronacrisis.

Ook wereldwijd is een daling te zien. Volgens de Europese Centrale Bank werden in 2020 in totaal 460.000 valse eurobiljetten aangetroffen, dat is 18 procent minder dan in 2019.

Concertgebouworkest geeft dagelijks een 'avondklokconcert'

Het Koninklijk Concertgebouworkest zal vanaf de invoering van de avondklok elke avond een kort optreden geven. Het orkest gaat vanaf zaterdag dagelijks om 21.00 uur korte concerten streamen via Instagram Live. Dat gebeurt onder het motto Stay in, stay tuned.

Op zaterdag 23 januari, de dag waarop de avondklok voor het eerst geldt, is werk van Ludwig van Beethoven te horen.

De kamermuziek wordt telkens overdag gespeeld en opgenomen, want ook de musici zullen zich aan de nieuwe maatregel houden, verzekert het Concertgebouworkest.

Omzet boekenmarkt stijgt in 2020 door lockdown

De omzet van de boekenmarkt groeide in 2020 met 6 procent, laat boekenkoepel CPNB donderdag weten. De groei was alleen terug te zien in de online verkoop. De boekenverkoop in fysieke winkels daalde juist met 11 procent als gevolg van de coronacrisis.

Voor de lockdown die in december van kracht werd, was er nog sprake van een daling van 5 procent. Omdat de winkels toen hun deuren moesten sluiten, nam de verkoop af tot een min van 11 procent.

CPNB begon vorige week met de campagne #steunjeboekhandel, die de cijfers positief beïnvloed heeft. De stichting liet weten dat de omzet van de lokale boekhandels sinds de start van de campagne bijna is verdubbeld.