Een dief die een kleuter aantrof in een auto die hij zaterdag in de Amerikaanse staat Oregon had gestolen, is teruggereden om de moeder van het kind de les te lezen. De dief was boos, omdat de moeder het kind alleen in de auto had achtergelaten om boodschappen te doen, zo meldt persbureau AP. Hij dreigde tevens de politie te bellen.

De moeder wilde even snel naar de supermarkt die zich op enkele meters van het voertuig bevond. Ze besloot de sleutels in het contactslot te laten en de deuren niet te vergrendelen, terwijl de motor bleef draaien.

Enkele minuten nadat de vrouw de supermarkt was binnengegaan, stal de man de auto. Hij reed snel terug toen hij in de gaten kreeg dat er een kleuter op de achterbank zat. Hij reed vervolgens terug om de moeder aan te spreken op haar gedrag.

Volgens de autodief was het erg onverantwoordelijk van de moeder om haar kind alleen achter te laten in de auto. Hij gaf haar daarna de kans om het kind uit de auto te halen, waarna hij opnieuw wegreed met het gestolen voertuig. Volgens een lokale politiewoordvoerder deed de moeder niets verkeerd, omdat zij haar kind ook vanuit de winkel in de gaten kon houden.

Agenten vonden de gestolen auto een paar uur later terug. Van de dief ontbreekt ieder spoor.