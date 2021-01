De Nederlandse luchtverkeersleiding kreeg zondagavond de vraag van de piloten van een Boeing 787 van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij AeroMexico of zij laag over Amsterdam mochten vliegen. De piloten wilden namelijk de hoofdstad vanuit de lucht bewonderen. "U zou heel Amsterdam wakker maken!", zegt een verbaasde luchtverkeersleider, zo is te horen in een audiofragment van het gesprek tussen de piloten en de verkeerstoren.

"Is er een kans dat we op 4.000 voet (1.200 meter, red.) over Amsterdam mogen vliegen?", vroegen de piloten zondagavond kort voor het opstijgen om 22.30 uur. De luchtverkeersleiding reageert met ongeloof en laat weten dat dit niet mogelijk is.

Daar lijken de piloten verbaasd over en laten weten dat ze op het idee kwamen "vanwege het nieuwe jaar". De verkeersleiding verzekert de Mexicanen echter dat het ongeveer 60 meter lange vliegtuig "heel Amsterdam wakker zou maken". Wel raadt de verkeersleider hen aan "om Amsterdam te bezoeken wanneer alles weer open is".

De vlucht in kwestie was AMX26 van Schiphol naar Mexico Stad, die maandagochtend om 10:32 (Nederlandse tijd) op de plaats van bestemming aankwam. Niet alleen konden de piloten niet laag over de hoofdstad vliegen, ze moesten opstijgen vanaf de Kaagbaan, die van Amsterdam weggericht staat.